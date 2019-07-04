Сто бесплатных мероприятий — гостям фестиваля

Ежегодный урбанистический фестиваль предлагает москвичам посмотреть на город с другой, не привычной для многих из них стороны. Именно поэтому центральной темой его стало понятие ≪Умвельт≫. В немецком языке umwelt дословно означает ≪окружающая среда≫, но в более широком, мировоззренческом контексте это субъективный мир людей, их чувства и ощущения в окружающем пространстве.

Чтобы охватить обе сферы человеческого умвельта — восприятие и действие, — организаторы разделили программу на тематические блоки. Они включают и выступления звезд урбанистики, и занятия йогой и танцами, и мастерклассы, и театральные выступления. По сути, нам представлены способы расширить взгляд на мир, используя не логику, а чувства и ощущения.

Чтобы москвичам было проще сориентироваться во всем этом многообразии, ≪ВМ≫ решила составить подборку самых необычных мероприятий ≪Урбан Феста≫.

И прежде всего это ≪выездная≫ программа — интерактивные прогулки 4 и 5 июля. Мы давно привыкли к пешим и автобусным экскурсиям, но на этот раз нам предлагают сместить фокус внимания и посмотреть на мир ≪глазами другого≫. Участники этих прогулок, которые будут проводиться с 12:00 до 18:00 смогут посмотреть на город глазами собаки, бывшего бездомного, слепого, феминистки, граффитчика, художника и архитектора, психолога. Каждая прогулка длится 1–2 часа.

Пожалуй, одну из актуальнейших проблем горожанина — стресс — обсудит с гостями 5 июля с 18:30 один из самых известных психиатров, автор книги ≪Стресс в большом городе≫ Мазда Адли. Профессор вместе с блогером Ильей Варламовым обещает провести в концертном зале ≪Зарядье≫ коллективный сеанс психотерапии, который закончится хоровым пением.

Обещает быть интересной и лекция психолога Колина Элларда о взаимосвязи архитектуры городов и нашего настроения. Она начнется 6 июля в 12:45. А для поклонников социологических изысканий Ричарда Сеннета будет интересным его публичное интервью политологу Екатерине Шульман.

В спортивной части программы гостей фестиваля ждут йога, танцы, занятия по самообороне... Незабываемые впечатления получат те, кто придет в ≪Зарядье≫ на Парящий мост 6 и 7 июля к 7 часам утра: там пройдут занятия Yoga fl ow.

На эти же два дня запланированы мастер-классы, впечатления от которых могут если не перевернуть ваше восприятие, то по крайней мере сильно изменить его. Организаторы предлагают в полной темноте, под руководством незрячих гидов, исследовать музыку, запахи и принять участие в чайной церемонии. На лекции о синестезии вы узнаете, могут ли звуки быть шершавыми или мокрыми, чем пахнут буквы и, главное, как городские общественные пространства могут провоцировать синестетические переживания. А благодаря парфюмерам можно будет узнать, как пахла Москва прошлого и где в современном городе можно услышать ароматы настоящего.

Интересная дискуссия намечена на 6 июля: в 16 часов предстоит обсудить тему ≪Камеры с распознаванием лиц. Безопасность или слежка?≫ Вопрос ставился и в фильмах, и в литературе, и все еще остается ≪на острие≫ общественного внимания.

6 июля — новинка для театралов: в 17 часов начнется спектакль-альманах ≪Театра москвичей≫. В этом проекте-лаборатории самые обычные москвичи пишут пьесы о своей городской жизни, а другие жители столицы в них играют.

Готовить спектакль начали в апреле, а теперь в Малом зале ≪Зарядья≫ представят итоги работы. Кинопрограмма ≪Урбан Феста≫ включает в себя просмотр фильма ≪Город глазами кота≫ (7 июля в 17 часов): кот Фритц рассказывает об Амстердаме, о том, что город принадлежит не только людям. Кстати, обещают, что продюсер фильма сам приедет на фестиваль и проведет мастер-класс по съемке документальных фильмов.

≪Урбан Фест≫ завершится масштабным вечерним концертом под открытым небом парка ≪Зарядье≫ с участием фанксоул-коллектива The Soul Surfers и экспериментального музыканта Daniel Brandt. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, но на некоторые нужно зарегистрироваться на сайте ≪Урбан Феста≫ (fest.mosurbanforum.ru). Там же можно посмотреть и подробную программу фестиваля.

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