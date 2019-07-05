Здесь бьется сердце бизнеса

С чего же все началось? В 1950-е годы стал нарастать интерес зарубежных деловых кругов к экономическому сотрудничеству с СССР. Тогда в целях развития отраслей советской экономики при Всесоюзной торговой палате (сегодня — Торгово-промышленная палата РФ) было создано подразделение международных и иностранных выставок — выступавшее организатором крупнейших отраслевых мероприятий в Союзе. Со временем их масштабы и частота потребовали появления в столице специализированной площадки, ей стал «Экспоцентр».

Грандиозное строительство павильонов выставочного центра началось в середине 1970-х годов на берегу Москвы-реки по соседству с Трехгорной мануфактурой — символом процветающего производства. Пока рос «Экспоцентр», рядом (также благодаря инициативе ТПП) возводился Центр международной торговли — часть всемирной сети бизнес-комплексов, Ассоциации центров международной торговли, которая сегодня охватывает почти 100 стран и 750 000 компаний.

Так, в конце 1970-х — начале 80-х годов в Москве открылось «окно в мир» благодаря суперсовременным бизнес-центру и выставочному комплексу. Потянулись влиятельные иностранные компании.

Два объекта, дополняя друг друга, внесли вклад в урбанистику столицы, зародив lifestyle-направление в коммерческой недвижимости: впервые в стране появились многофункциональные комплексы, обеспечивающие условия для успешной работы, проживания и отдыха деловых людей.

Кстати, некоторые услуги действительно были уникальны: ЦМТ делал возможным пребывание в Москве в рамках мероприятий представителей государств, с которыми СССР не имел дипотношений, а «Экспоцентр» предлагал экспонентам услуги таможни прямо на своей территории.

Многие отраслевые выставки-долгожители, такие как «Химия», первой в СССР получившая Знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), «Лес древмаш», «Нефтегаз» и другие, проводятся в «Экспоцентре» и сегодня. По их хронике можно узнать всю историю развития каждой из отраслей.

ЦМТ в разные годы принимал показы известных западных дизайнеров — Пьера Кардена и Нины Риччи, знаменитый аукцион Sotheby’s, пресс-клуб президента США Рональда Рейгана, серию игр «Что? Где? Когда?», заседания Совета взаимодействия, сессии МОК и др.

Неудивительно, что уже в 1991 году Москва задумалась над расширением деловой зоны на Краснопресненской набережной — спрос на офисы вблизи представительств иностранных компаний и деловых объединений и уровень проходивших мероприятий не оставляли никаких сомнений — деловую инфраструктуру необходимо выстраивать вокруг ЦМТ и «Экспоцентра». В конце 1990-х начинается строительство грандиозного проекта — бизнес-квартала Сити, которое продолжается и по сей день.

Сотни мероприятий в год, проходящих на этих площадках, притягивают в Пресненский район сотни тысяч предпринимателей, экспертов, деятелей науки и представителей политического истеблишмента, становятся самыми заметными: презентации российских регионов и продвижение российского экспорта, мероприятия FIFA в рамках ЧМ-2018, форум «Россия зовет», Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых.

— Сегодня мы — точка притяжения. С одной стороны — Дом правительства, с другой — «Москва-Сити», куда, кстати, переехали многие министерства. А в центре — «Экспоцентр» и ЦМТ, — рассказывает директор офисноквартирного комплекса ЦМТ Ирина Крылова. — Вся инфраструктура вокруг нас появляется благодаря высокому спросу на эту локацию, которую, по сути, в свое время создали мы.

Сами комплексы все эти годы не останавливаются в развитии. Сегодня архитектурный ансамбль ЦВК состоит из девяти оснащенных по последнему слову техники современных выставочных павильонов. Его общая выставочная площадь достигает 165 тыс. кв.м. Ежегодно там проходят более 100 выставок и свыше тысячи конгрессных мероприятий. «Экспоцентр» также организует российские экспозиции на международных выставках за рубежом в целях продвижения производителей.

ЦМТ, изначально состоявший из двух офисных зданий, гостиниц и конгрессного центра, за последние 20 лет стал вдвое больше, построив два больших офисных здания и клубный корпус гостиницы, объединив в себе надежность конструкций 80-х и стилистику современных небоскребов.

Помимо аренды офисов, проживания, питания и сопутствующих услуг, ЦМТ также организует и собственные международные мероприятия — сессии, форумы и круглые столы. Последние три года комплекс проходит масштабную реновацию активов 1979 года постройки. И недалек тот день, когда мы вновь услышим новости о расширении ЦМТ.

Несмотря на постоянно растущую конкуренцию, ЦМТ и «Экспоцентр» останутся сердцем Пресненского района и флагманами в своих сферах. И дело здесь даже не в престижности адреса, уровне безопасности и исторической ценности, а в громадном опыте, в преемственности поколений, которые стояли у истоков и продолжают заниматься развитием конгрессно-выставочной индустрии нашей страны и арендного бизнеса. Новые объекты, появляющиеся на карте Москвы в разгар тренда на многофункциональность, перенимают опыт у первопроходцев.

КСТАТИ

Свою роль в появлении ЦМТ в СССР сыграл американский миллионер Арманд Хаммер (потом долгие годы ЦМТ именовали «Хаммеровским центром») и ТПП, убедившие руководство страны в необходимости создания площадки, где могли бы расположиться офисы иностранных компаний и проживать их сотрудники и гости выставок «Экспоцентра». Немногие знают, но в эти годы у комплексов даже была единая дирекция.

Читайте также: Район — настоящий эталон. Капотня превращается в образцовый по уюту уголок Москвы