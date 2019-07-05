Хороший офис помогает увеличить прибыль компании

В Москве каждый год проходят конкурсы на самый удобный и самый «зеленый» офис, где соблюдается максимум природоохранных технологий. При этом удобство и престижность офиса можно оценить по ряду характеристик.

— В Москве один из главных критериев — это близость к центру, — убежден кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ Игорь Кузнецов. — Не зря офисы крупных компаний располагаются в центре.

Дизайнер Игорь Гордиенко считает, что крайне важен интерьер:

— Офисное пространство должно отражать стиль компании, ее философию и статус. Это важно, особенно если в офисе проходят встречи с клиентами. Его интерьер помогает либо мешает в заключении сделок.

Третий важный критерий — функциональность.

— В любом офисе должны быть зоны отдыха. Не курилки, как это было в СССР, а места, где можно за 10–15 минут восстановить трудоспособность. Кресла с массажем, аквариумы, живые растения — вариантов много. Хороший офис всегда повышает производительность труда, — убежден Гордиенко.

Еще одна из задач офиса — сформировать максимальную лояльность сотрудников.

— Своя кухня и место, где можно поесть, должны быть обязательно, — пояснил эксперт.

Также в последние годы Москва отказывается от офисных перегородок.

— Сотрудников все чаще размещают в общей просторной и, по возможности, светлой зоне. Это позволяет сэкономить пространство, и людям проще общаться. А перегородки можно заменить растениями, — пояснил эксперт.

СТАНДАРТЫ

Офисы имеют свою классификацию: A, B, C и D. Так, офисы класса А расположены только в новых деловых комплексах. До них легко добраться. Рабочие места оснащены качественной оргтехникой и средствами связи. Офис класса D обычно расположен на окраине или в промзоне, а помещения часто требуют ремонта.

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