Тридцать рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 00:11 • 5 июля 2019
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В аэропорту Внуково два рейса отменили, еще пять рейсов задержали
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали 30 рейсов.
В аэропорту Домодедово девять рейсов отменили, еще восемь рейсов задержали. В аэропорту Внуково два рейса отменили, еще пять рейсов задержали. В аэропорту Шереметьево шесть рейсов задержали.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Ранее руководитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин заявил, что бороться с авиадебоширами можно с помощью физиогностики.
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