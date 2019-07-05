Эффект электронной демократии: «Активный гражданин» отметил пятилетие

Голосование виртуальное, решения — реальные.

Только за первый год работы проекта было проведено более 460 электронных референдумов, а за пять лет их число уже превысило четыре тысячи.

И многие из них реально повлияли на жизнь города. Так, например, москвичи высказались против ограничения скорости в центре города до 40 км/ч, выбрали дизайн новых станций метро и облик кварталов, которые обустраивали по программе «Моя улица». Проект помог оперативно опросить сотни тысяч москвичей по вопросу реализации программы реновации.

Благодаря «Активному гражданину» удалось вернуть историческое имя ВДНХ и оставить название станции метро «Войковская». Люди, голосующие на сайте проекта, определили в Москве сроки школьных каникул, делали предложения по благоустройству парков, утвердили стандарты работы библиотек, которые благодаря голосованию сейчас открыты до 10 вечера.

Житель Головинского района Виталий Хотько отметил, что проект позволил решить вопрос с благоустройством двора.

— Мы с соседями благодаря «Активному гражданину» сами решили, какие деревья и кустарники у нас во дворе нужно высаживать, и проголосовали, стричь ли под окнами газон, — рассказал Виталий.

Кстати, недавно «Активный гражданин» получил новый сервис «Электронный дом». Он стал для жителей любого многоквартирного дома Москвы отличной площадкой для обсуждения общедомовых вопросов. Также с его помощью можно информировать соседей о важной повестке, он позволяет самостоятельно определять темы обсуждений, начиная от вопросов выбора уполномоченных лиц по открытию счетов на капремонт, заканчивая вопросами установки шлагбаумов во дворах и домофонов в подъездах.

Удобно и быстро

Среди всех IT-проектов, которые запустило правительство Москвы, именно «Активный гражданин» первым перешел на технологию блокчейн. Эта технология помогает подтверждать уникальность голосующих.

Москвичей регулярно информируют о работе и проведенных голосованиях. В основном это делают через городские и бесплатные ресурсы — главный городской портал mos.ru. Также проект широко представлен и в различных городских учреждениях — школах, поликлиниках, центрах госуслуг «Мои документы» и в территориальных отделениях соцзащиты. По темам, которые могут быть интересны для родителей или учеников, общение идет через электронный дневник. Таким образом, проект расширяет сеть голосующих и становится все более популярным ресурсом.

По словам заместителя мэра Москвы — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой, на сегодняшний день «Активный гражданин» является самым масштабным проектом такого рода в мире.

В числе его преимуществ, которые отмечают эксперты: широта охвата, скорость выявления мнения, возможность проводить направленные непосредственно на целевую аудиторию опросы, их низкая себестоимость, современная и удобная форма.

— Мы получили возможность учитывать мнение не просто какого-то абстрактного жителя Москвы, а конкретно тех людей, которых этот вопрос непосредственно затрагивает, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Таким образом выявление мнений москвичей с помощью проекта стало самым быстрым и экономичным способом узнать, чего хотят горожане. Специалисты подсчитали, что для получения столь большого объема мнений жителей потребовалось бы 72 года работы с обращениями, направленными в правительство Москвы по традиционным каналам.

Международное признание Успехи проекта признаны и отмечены на международном уровне. За пять лет «Активный гражданин» получил немало наград. Так, в 2014 году он был признан лучшим мобильным приложением для госсектора по версии CNews AppWARDS.

Также с октября 2014 года «Активный гражданин» входит в топ-50 социальных приложений мира (таких как Facebook, Skype, «ВКонтакте», Viber и другие).

В 2015 году проект стал победителем премии «Лучшее правительственное мобильное приложение» в номинации «Социальная сфера» в рамках III Международного правительственного саммита в Дубае. А 2017-м ему присвоили всероссийскую интернет-премию «Прометей», которую вручают за экономический, технологический и социальный вклад в жизнь граждан. Проект был признан лучшим в номинации «Государство и власть». В конкурсе принимали участие сайты, мобильные приложения, социальные сети, интернет-проекты коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ. Жюри выбирало самые полезные из них.

Не менее значимую награду «Активный гражданин» получил в 2018 году. Он стал победителем в номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейна в социальных проектах». В целом за пять лет проект получил 10 международных и российских наград.

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