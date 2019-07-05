Ольга Бузова сопроводила провокационное видео цитатой Сократа
Телеведущая Ольга Бузова опубликовала видеозапись, вызвавшую неоднозначную реакцию интернет-пользователей.
В своем Instagram Бузова выложила видео, на котором запечатлена со спины. Под лирическую музыку Бузова проделывает несколько нехитрых па, сидя на большой кровати. На девушке — очень открытый купальник леопардовой расцветки.
Теледива сопроводила данное видео цитатой Сократа:
— Сильные умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, слабые умы обсуждают людей.
Подписчики признали, что Бузова находится в прекрасной физической форме, однако предложили ей почаще блистать умом. Несмотря на критику, видео менее чем за сутки после публикации собрало почти 1,9 миллиона просмотров.
Ранее Ольга Бузова призналась в любви к российской столице — Москве.
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