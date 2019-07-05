НАСА опубликовало видео «Великой вспышки»
• 01:55 • 5 июля 2019
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Наблюдение за этим явление ведут как с орбитальных телескопов, так и с Земли — в радио- и инфракрасном спектре
Фото: Максим Аносов, "Вечерняя Москва"
Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) опубликовало видеозапись, сделанную при помощи телескопа Хаббла. Она запечатлела взрыв в системе двойной звезды, начавшийся еще в 1840-е годы и продолжающийся до сих пор.
Так называемая «Великая вспышка» происходит в системе звезды-гиганта Эта Киля. Наблюдение за этим явление ведут как с орбитальных телескопов, так и с Земли — в радио- и инфракрасном спектре, сообщает The Mirror.
Ранее сообщалось, что созданный российской ракетно-космической корпорацией «Энергия» спутник станционного зондирования Земли EgyptSat-A снял на видео Землю из космоса в формате сверхвысокой четкости 4К.
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