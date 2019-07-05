Новые скамейки и урны появятся во дворах района Строгино
Пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа рассказала о планах по дальнейшему благоустройству района Строгино.
В течение года в 20 дворах района появятся свыше 700 новых скамеек и урн для мусора. Их установят в рамках реализации программы «Мой район».
К настоящему времени благоустроены семь дворов в районе Строгино: отремонтированы проезжая часть и пешеходные дорожки, приведены в порядок газоны, обновлено покрытие на детских площадках, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в столичном районе Котловка завершена часть работ по благоустройству. На территории между улицами Нагорная, Ремизова и Академика Векшинского появился пешеходный маршрут длиной 2,5 километра.
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