Кабмин назвал регионы с наибольшим дефицитом мест в яслях

Российское правительство подготовило доклад о государственной политике в сфере образования. В документе перечислены субъекты федерации, в которых хуже всего обстоят дела с обеспеченностью населения местами в яслях.

В антирейтинг попали Ингушетия, Крым и Дагестан. В этих регионах попасть в ясли не могут соответственно 67,15 процента, 56,85 процента и 55,21 процента детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Кроме того, в 55 других регионах нехватка мест в яслях колеблется в диапазоне от семи до 50 процентов, еще в 19 регионах — от одного до семи процентов.

Лишь восемь субъектов федерации могут похвастаться тем, что все дети до трех лет полностью обеспечены местами в яслях. В Минпросвещения не уточнили, о каких именно регионах идет речь.

Для решения проблемы в программе национального проекта «Демография» заложено свыше 108 миллиардов рублей для создания 90 тысяч дополнительных мест в яслях, пишут «Известия».

Напомним, еще в феврале 2019 года в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал ввести льготы для строительства таких социально значимых объектов, как ясли.

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