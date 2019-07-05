Астероид FT3 и Катина репа

Подруга позвонила, когда я выходила с работы, и ошарашила сообщением: мы можем не увидеться.

Кадры замелькали перед глазами — Катька десять лет назад, Катя, Екатерина Владимировна, смеется, грустит, читает. Но почему-то в такой момент думаешь именно о плохом…

— Что случилось? — я еле шевелила языком, спрашивая, а во рту появился зловещий привкус беды, нечто необъяснимое, глиняно-железное.

— Ты читала, что к нам летит? Он 3 октября пролетит совсем рядом. Как все тупо, а. Столько было планов. Я еще, как дура, репы на даче насажала.

Я поняла. 3 октября у Екатерины Владимировны день рождения. Юбилей, кстати. И в этот день, именно в этот день, мимо нас пролетит что-то смертельное, что пережить уже не удастся. И теперь это ожидание финала делает бессмысленным само существование на земле. И превращает посаженную на даче репу в апофеоз человеческой глупости…

Только что Екатерина Владимировна пережила полный ужас — она думала, что и Москву с Подмосковьем затопит. Она очень, очень сострадала людям в Иркутске и вообще всем, кто пережил природный катаклизм. Она добрая и хорошая, а еще — очень впечатлительная. И поскольку посмотрела после этих передач про реальные человеческие проблемы ряд передач про проблемы нереальные, впечатлилась на этот раз чрезмерно. Но убеждать ее в том, что это может и не быть концом света, бесполезно. Она доверчива и верит прессе на сто процентов. Так привыкла с советских времен. Я же не говорила, какой у нее юбилей...

До вечера четверга ее очень напрягали паразиты. Ей в телефон влетела какая-то вирусная реклама, и Катина психика просто не выдержала напора ужасных многометровых чудищ, «живущих внутри нас». Сначала ей было просто противно, потом страшно. А потом Интернет убедил ее, используя медийные лица (все же помнят, как беззастенчиво подставляют знакомые имена-фамилии в поток несущегося рекламного бреда непорядочные рекламщики), в том, что и папилломы — результат заражения всякими тварями, она перестала спать. Они с мужем истратили кучу денег и пропили противопаразитарное средство.

— Иначе нельзя, они жрут мозг! — сказала Катя и переслала мне по телефону фото из Интернета — какую-то кучку червей.

Астероид стал лидером инфопотока: огненная дурында FT3 «с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила движется в сторону Земли» Фото: кадр из фильма "Астероид: последний час планеты"

Она, чистая душа, в свои немалые уже годы уверена, что нельзя так нагло врать и наживаться на человеческой наивности или дурости. Ей кажется невозможным, просто абсолютно нереальным, что кто-то может цинично предлагать заведомые пустышки. «Разводить» стариков по телефону, предлагая им немыслимые блага. Врать про какие-то пожирающие всех и вся глисты. И при этом Катя, технарь всю жизнь, открывает по утрам Интернет и вопреки не покинувшему ее здравому смыслу дышит и напитывается всем этим устрашающим инфопотоком, который в итоге лишает ее сна и спокойствия, действуя как наркотик, от которого нереально отказаться… И она купается в нем, захлебываясь, плача, «ведясь» на заманухи типа «Примадонна при смерти», «Трагедия в семье известной актрисы», «Страна ахнула, узнав, что сделала Пугачева…».

А теперь вот еще и астероид. Я нашла его сразу — он стал лидером инфопотока: огненная дурында FT3 «с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила движется в сторону Земли». И какой-то там портал сообщил, что этот астероид (340 метров, вес — 55 миллиардов кило) может врезаться в Землю в конце текущего года. Даже сказано: он врежется со скоростью 20,37 км/с.

Понятно, что Катя вспомнила все фильмы ужасов, подвиги Брюса Уиллиса, которые уже никто не повторит, сделала вывод, что астероид накаркали «своими киношками» американцы. И поэтому все бессмысленно. И даже репа, салат из которой так любит ее муж Женя, не приносит больше радости, ибо она — последняя. В жизни и в мире.

Я ничего не знаю про астероиды, но всегда очень любила книгу «Муми-тролль и комета» Туве Янссон. Мне, маленькой, было ужасно страшно, когда злая хвостатая комета летела к Муми-дому, опаляя его своим недобрым дыханием, а перед этим от ее приближения высохло море — так, что на его дне Янссон нарисовала сундук с драгоценностями и скелетика. И было жалко всех — и Муми, и фрекен Снорк, и хемулей, и хатифнаттов. А сейчас ужасно жаль впечатлительную мою Катю, поскольку мы все превратились в рабов совершенно трешевого, жуткого инфопотока, который меняет ценности и приоритеты, а главное — обладает фантастической силой и заставляет говорить о себе.

Что-то мне подсказывает, что ничего не грозит Катиной репе и очередная «последняя в истории человечества» огненная громадина отложит судный час. И не в ней наша самая главная беда. Беда в том, что Сеть настраивает нас на кошмар, и мы сами его делаем явью, апокалипсисом каждого проживаемого дня. А ведь можно было просто мечтать о своей репке — такой сладкой после дождей.

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