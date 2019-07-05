Открытки раздадут пассажирам МЦК и вокзалов в честь Дня семьи, любви и верности
В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, на Ярославском и Казанском вокзалах столицы, станции «Лужники» Московского центрального кольца пассажирам будут раздавать открытки с ромашками. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
- 8 июля 2019 года МЖД присоединится к Всероссийскому празднику - Дню семьи, любви и верности. На Ярославском и Казанском вокзалах Москвы и на станции «Лужники» МЦК железнодорожники поздравят пассажиров, раздавая открытки с изображением главного символа торжества - ромашки, - говорится в сообщении.
Уточняется, что открытку можно заполнить и отправить по почте родным и близким.
Также в пресс-службе добавили, что в рамках акции пройдут тематические лекции. Об этом сообщает агентство «Москва».
В этот же день МЖД вручит «За любовь и верность» сотрудникам предприятия, которые живут в браке более 25 лет.
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