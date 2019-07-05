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В мире

Гриф «секретно» снимут с части оборонного заказа Украины

Ростислав Зубков
• 09:58 • 5 июля 2019
Глава МДВ Украины отметил, что было принято решение сократить в следующем бюджете секретный государственный оборонный заказ в несколько раз по номенклатуре
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Глава МДВ Украины отметил, что было принято решение сократить в следующем бюджете секретный государственный оборонный заказ в несколько раз по номенклатуре
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=wOsQURY9B6w)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о планах Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны снизить число засекреченных позиций в государственном оборонном заказе. Предполагается, что это может произойти в следующем фискальном году.

— Уже было сказано о необходимости снятия грифа «секретно» с большого количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку часто за этим грифом скрываются схемы, — пояснил глава МВД.

Он отметил, что в СНБО было организовано совещание, в ходе которого приняли решение сократить в следующем бюджете секретный государственный оборонный заказ в несколько раз по номенклатуре. Об этом пишет «Укринформ».

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