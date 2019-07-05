СК предъявил обвинения группе серийных убийц, орудовавших в 90-е годы
В Забайкальском крае следователи предъявили обвинения в совершении убийств шестерым участникам преступной группировки. Правонарушители орудовали в Читинской области и в Москве с 90-х годов прошлого века.
— В настоящее время членам преступной группировки инкриминируется совершение убийств не менее десяти человек, совершенных в 1995–1999 годах, в том числе пяти человек в Читинской области, остальные были убиты в Москве, — уточняется в сообщении СК РФ.
По версии следствия, главарем банды оказался руководитель предприятия по организации грузоперевозок на одном из столичных вокзалов. В преступной организации состояло по меньшей мере десять человек.
Активную деятельность бандитов пресекли еще в 1999 году, когда сотрудникам правопорядка удалось задержать лидера ОПГ. Позже его осудили. Соответствующая информация приведена на сайте СК России.
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