СМИ: Неизвестные избили в центре Москвы топ-менеджера Mosaic Игоря Пискунова
• 10:50 • 5 июля 2019
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Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами головы
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=4Ga40ehAatU)
В центре столицы группа неизвестных совершила нападение на топ-менеджера крупного рекламного агентства Mosaic Игоря Пискунова.
Злоумышленники были вооружены тяжелым металлическим прутом. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами головы. Об этом пишет РЕН ТВ.
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