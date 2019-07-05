Сенатор прокомментировал призыв Запада к России соблюдать минские соглашения
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что непонятно, почему Запад призывает Россию соблюдать минские соглашения и не выставляет никаких требований Украине.
4 июля президент России Владимир Путин в ходе выступления в Риме отметил, что европейским партнерам следуют прекратить требовать от Москвы выполнения минских соглашений.
Российский лидер пояснил, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Отменить блокаду Донбасса может только руководство Украины, а не РФ.
Владимир Путин отметил, что странам ЕС следует поинтересоваться у Киева, почему он не предпринимает конкретных шагов для исполнения «Минска-2», передает Newinform.
Сенатор Сергей Цеков поддержал точку зрения Владимира Путина, назвав его выступление своевременным. По мнению Цекова, есть надежда, что Украина начнет выполнять свои обязательства по минским соглашениям после парламентских выборов, так как Владимиру Зеленскому нужно будет демонстрировать конкретные действия.
— Возможно, он по-настоящему прислушается к мнению украинцев, более половины которых хотят мира в стране, — отметил сенатор в комментарии ФАН.
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