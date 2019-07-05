Эксперт назвал знаковым событием встречу Путина и Папы Римского
Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил важность переговоров между Владимиром Путиным и Папой Римским Франциском.
Встреча состоялась в четверг, 4 июля. В ходе переговоров стороны обсудили тему защиты христианского населения Ближнего Востока и оказания гуманитарной помощи в Сирии.
Кроме того, Владимир Путин и Папа Римский затронули вопросы развития отношений между Россией и Ватиканом. Стороны обсудили возможность более тесного сотрудничества в сфере образования и культуры, передает издание «Невские Новости».
Эксперт Александр Гусев назвал встречу Путина и Папы Римского знаковым событием.
— Путин в лице понтифика нашел понимание того, что Россия не является страной-агрессором. То, что мы проводим парады и обновляем военную технику, не значит, что мы кому-то угрожаем, — подчеркнул он в комментарии Nation News.
Эксперт отметил, что стороны сошлись в том, что необходимо объединить усилия для борьбы с терроризмом и поддержки христианства в мире.
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