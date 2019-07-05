Мужчина убил двух человек и взял заложника в лагере альпинистов в Киргизии
Мужчина застрелил двух человек в лагере альпинистов «Хан-Тенгри» в Иссык-Кульской области на севере Киргизии. После он скрылся с заложницей. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Стрелявшим оказался 29-летний местный житель Сергей Смирнов. По данным ведомства, инцидент произошел на бытовой почве.
Отмечается, что Смирнов убил замначальника лагеря и рабочего из карабина «Вепрь». Кроме того, он ранил ножом еще одного местного жителя, пытавшегося схватить стрелявшего.
— Смирнов после совершения преступления взял в заложницы 48-летнюю женщину и скрылся, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.
В данный момент проводится операция по задержанию стрелка. Действиями руководит замминистра внутренних дел Киргизии Мирлан Каниметов.
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