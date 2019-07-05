Тина Канделаки раскрыла свои бьюти-секреты
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о секретах сохранения женской красоты. Она отметила, что главное в уходе — регулярность.
— Соблюдение составленного для себя свода правил — важная часть рутины. Утренний уход выглядит так: я умываюсь с тоником и делаю маску. Потом наношу сыворотку, а после нее крем. В завершение этих процедур — патчи, — поделилась Канделаки.
Помимо этого журналистка рассказала, как ей удается оставаться в хорошей форме. Этому способствуют чистое питание, исключающее сахар и глютен, а также высокоинтенсивные интервальные тренировки. Занятиям спортом Тина Канделаки уделяет не менее трех раз в неделю.
Кроме того, телеведущая затронула тему процедур. В частности, она с определенной регулярностью делает инъекции, химический пилинг, биоревитализации и другие виды терапии.
— К пластической хирургии не прибегала, но не исключаю, что в будущем это может произойти, — сообщила Канделаки в интервью Passion.ru.
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