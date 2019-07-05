Софи Тернер показала свадебное платье
• 12:32 • 5 июля 2019
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Официально Тернер и Джонас поженились еще в мае в Лас-Вегасе
Фото: instagram.com/sophiet/
Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас сыграли пышную свадьбу во Франции. Девушка показала поклонникам свое подвенечное платье.
— Мистер и миссис Джонас, — подписала фотографию актриса.
Создателем наряда стал креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер.
Официально Тернер и Джонас поженились еще в мае в Лас-Вегасе. Тогда церемония была более скромной.
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