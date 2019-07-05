Задержаны трое участников драки на борту самолета Доха-Москва
• 13:00 • 5 июля 2019
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Инцидент произошел 4 июля
Фото: Сергей Шахиджанян ,"Вечерняя Москва"
Полицейские задержали трех участников драки на борту самолета Доха-Москва. Инцидент произошел 4 июля. Отмечается, что зачинщик драки был в пьяном состоянии.
— У одного ссадина на носу, у второго ушиб скулы, у третьего – ушиб глаза. От медпомощи отказались, —пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину возле аэропорта Внуково.
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