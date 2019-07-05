Воспитанников детсадов Подмосковья обучают дорожной грамотности

• 13:19 • 5 июля 2019
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Малышам расскажут, как правильно переходить дорогу
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В детских садах Подмосковья проходят акции, направленные на повышение дорожной грамотности, сообщает «Радио 1».
Специалисты Мострансавто совместно с Управлением МВД России по Московской области объясняют детям правила дорожного движения и поведения вблизи трасс.
В проекте примут участие 11 дошкольных учреждений. Уроки дорожной безопасности прослушают более 1 тысячи воспитанников детских садов.
До конца июля подобные акции пройдут в Красногорске, Ногинске, Щелкове.
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