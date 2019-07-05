Униформа пилота и русская вышиванка: какие наряды выбирают москвичи для бракосочетания

Ах, эта свадьба! На протяжении десятков лет женихи и невесты облачались в традиционную бело-черную гамму и шли под венец. Это было заведено не просто так — все атрибуты символизировали важные нюансы жизни молодых, например, белое платье с фатой — невинность и чистоту.

Сегодня молодожены отходят все сильней от таких традиционных понятий в свадебных нарядах. В ход идут фантазия и креатив — надо выделиться, чтобы день свадьбы запомнился не только соединившимися сердцами, но и оригинальной одеждой, а точнее — тематической.

Корреспондент «ВМ» решил узнать накануне Дня семьи, любви и верности, какие наряды сегодня выбирают московские влюбленные. Как оказалось, в столичных ЗАГСах каждый день расписываются любители оригинальных идей.

«Небесная» любовь

Так, на днях во Дворце бракосочетания № 1 расписались стюардесса Валерия и пилот Тахир Агзамходжаевы. Взгляд приковала сразу яркая красная форма девушки в пилотке. Рядом — статный Тахир в форме пилота гражданской авиации.

Дворец бракосочетания молодожены выбрали неслучайно. Здесь регистрировали браки Юрий Гагарин, Валентина Терешкова Фото: Фото из личного архива Тахира Агзамходжаева

27-летний молодой человек каждый день совершает полеты на воздушном судне Embraer 170, а 25-летняя Валерия — стюардесса, правда, другой авиакомпании.

История любви молодоженов началась, как полагается, на работе. В далеком Сыктывкаре. На борт самолета привели учебную группу бортпроводниц познакомиться с внутренним устройством самолета. Валерия была старшей группы. Как только Тахир ее увидел, сразу понял — это его судьба. Но прежде чем отправиться в ЗАГС, молодые решили проверить свои чувства и прожили вместе 4 года. Проверили они свою любовь и на расстоянии — целый год пришлось из-за работы встречаться урывками. Воссоединились сердца окончательно в Москве.

Пилоту и стюардессе, оказывается, не так-то просто: графики такие, что отпуск пришлось планировать за 4 месяца. Такая она, жизнь в небе.

Медовым месяцем молодым не удалось насладиться: Тахир на следующий день отправился в рейс, а Валерия — на сессию в магистратуру Ульяновского авиационного института, где она учится по специальности «авиационная безопасность».

— Дворец бракосочетания № 1 мы выбрали неслучайно. Во-первых, это традиция в нашей семье — два старших брата расписались с женами именно там. А для меня этот дворец близок авиации — именно здесь регистрировал брак Юрий Гагарин, расписались первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и летчик-космонавт Адриан Николаев. Поэтому я не мог не прийти в летной форме, — рассказал Тахир.

Валерия с радостью согласилась с идеей мужа — ей очень нравится ее красная форма и красные туфельки.

А в свадебное платье и костюм молодожены облачатся уже на шумном свадебном торжестве, которое состоится в августе, в Сыктывкаре, там, где начались отношения супругов и живет почти вся родня.

Музыка их связала

А вот молодожены Алексей и Дарья Шаповаловы пришли на церемонию регистрации в Таганский отдел ЗАГСа в образе жителей Древней Руси. На женихе была льняная вышиванка с традиционным орнаментом, а на невесте — белое платье с ручной вышивкой.

Выбор молодых тоже неслучаен — оба связали свою жизнь с музыкой. Народной. На чем только не играет Алексей: и на струнных, и на балалайке, на гуслях, ударных, ханге... И это еще не все. Обрядовая и этническая музыка не просто увлечение — стиль жизни, образ мыслей.

Любовь к этнической музыке связала Алексея и Дарью Фото: Алексей Макаренко, «Вечерняя Москва»

— Когда думали, в чем пойдем в ЗАГС, то решили, что в народном костюме. Я говорю будущей жене — хочу, чтобы ты расшила мне рубаху, — поведал Алексей.

Дарья не стала упираться и выполнила просьбу мужа. Орнамент выбрала не простой, а для защиты — в виде узелков на красном фоне.

По словам Алексея, как молодой росток требует защиты, так и молодая семья нуждается в обереге, в том числе через обряды и ритуалы. Оберегать чувства, особенно когда люди начинают жить вместе, притираются характерами, ой как непросто, признался Алексей. А чтобы любовь была еще и защищена богом, молодые решили обвенчаться.

Вообще судьбы 33-летнего Алексея и 29-летней Дарьи связало любимое дело.

— Познакомился с будущей женой более четырех лет назад на одном музыкальном фестивале в Башкирии. Она была одним из его организаторов. Я тогда еще про себя отметил — какая собранная, внимательная и деловитая девушка, — рассказал Алексей.

Ребята собираются пройти обряд венчания Фото: Алексей Макаренко, «Вечерняя Москва»

Но после мимолетного знакомства разошлись они как в море корабли. До тех пор, пока полтора года назад они не пересеклись уже в Москве на концерте общего знакомого.

После концерта они сели пообщаться. Получилось так душевно, что с той поры больше не хотели расставаться. Дарья переехала из Башкирии в Москву. Она музыкант-хоровик, работает в музыкальной школе, учится играть на бас-гитаре.

— Этим она меня тоже поразила, девушка — и на бас-гитаре! — признался Алексей.

Молодожены надеются, что их семья будет процветать в любви и расти во всех смыслах слова.

— Задумываемся ли о детях? Безусловно. Семья должна давать плоды. Любви. И неважно, сколько их будет. Сколько даст бог и природа, столько вырастим и воспитаем, — уверен Алексей.

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