«Спокойней всем нужно быть»: депутат заступился за Пугачеву
Общественность должна спокойнее реагировать на случай выезда автомобиля Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала. Соответствующее мнение высказал эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Чиновник рассказал, что Пугачева раньше уже выезжала на вокзальную платформу. Это произошло несколько лет назад в Крыму. Тогда люди отнеслись к этому поступку совсем по-другому.
— Никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообще как-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась. Спокойнее всем нужно быть, — отметил Манукян.
В Крыму Примадонну вместе с мужем Максимом Галкиным встретили гостеприимно.
— Я думаю, что ее даже штрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал пустила, — подытожил Манукян. Об этом пишут «Дни.ру».
Напомним, ранее было опубликовано видео, на котом видно, что Пугачева едет по перрону на автомобиле с личным водителем и, выйдя из машины, отправляется в вагон поезда. Запись вызвала возмущение у многих пользователей Сети.
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