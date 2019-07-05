Популярные среди москвичей виды спорта назвали на форуме «Мой район»

На форуме «Мой район» эксперты обсудили состояние и перспективы вовлечения горожан в массовый спорт. По данным столичного Департамента спорта в Москве 38,7 процентов горожан уделяют внимание физической нагрузке.

— Когда мы говорим о развитии спорта в Москве, мы говорим в первую очередь о выполнении Майского указа Президента. Это осуществимая и осязаемая цель — рассказал директор Центра олимпийской подготовки и председатель молодежного совета Москомспорта Дмитрий Климов.

Он добавил, что в последние годы спорт стал более доступен для москвичей.

На данный момент, большая часть горожан, проживающих в пределах в МКАД, могут дойти до ближайшего спортивного сооружения не более чем за 15 минут. Всего же, в столице действует более 22 тысяч спортивных объектов.

— Количество людей, которые просто выходят и занимаются на улице очень сильно растет — на воркаут-площадках, в спортивных городках. Виды спорта, которые популярны и востребованы в столице – футбол, волейбол, настольный теннис, лыжный спорт, бег, плавание. Набирает популярность скандинавская ходьба в городских парках — поделился Дмитрий Климов.

По мнению вице-президента Федерации воздушно-силовой атлетики России Дмитрия Юдашкина, несмотря на возрастающую популярность физкультуры у населения, темп увеличения количества спортивных жителей все еще не достаточен для того, чтобы добиться цели, поставленной президентом.

— Мы выяснили, что ежегодно количество регулярно практикующих спорт россиян прирастает на 7,3%. Оптимальное значение — 7,7%. Это говорит о том, что необходимы прорывные решения, для того чтобы добиться показателей, о которых говорит президент», — объяснил Юдашкин.

По мнению эксперта, приступая к занятиям спортом, важно не переусердствовать.

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