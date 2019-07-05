Подмосковный машиностроительный завод отмечает столетний юбилей

Сто лет 5 июля исполнилось легендарному заводу «ЗиО-Подольск». С праздником сотрудников предприятия поздравил губернатор региона Андрей Воробьев, отметив их упорный труд и мастерство, сообщает «360».
Также губернатор вручил награды представителям династий завода — Николаю Яковлевичу Лощилину и Владимиру Ильичу Харчевникову. Общий стаж работы Лощилиных составляет 194 года, а Харчевниковых — 388 лет.
В настоящее время на заводе трудятся более 3,7 тысячи человек. Предприятие производит оборудование для атомной и тепловой энергетики, а также для нефтяной, газовой и химической промышленности.
Завод сотрудничает с Подольским колледжем имени Никулина. Студенты могут пройти здесь практику с последующим трудоустройством.
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