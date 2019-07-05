Умер искусствовед Виктор Ванслов

Ушел из жизни известный искусствовед и эстетик, крупнейший исследователь отечественной и мировой художественной культуры, доктор искусствоведения, действительный член Российской академии художеств, долгие годы возглавлявший Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Академии, член Международной академии культуры и искусства и Независимой академии эстетики и свободных искусств, обладатель многих правительственных наград и премий — Виктор Владимирович Ванслов.

Трудно назвать другого ученого, в произведениях которого так ярко проявились глубокое знание и понимание разных искусств: музыки, хореографии, изобразительного искусства и сценографии.

Книги Ванслова «Изобразительное искусство и музыкальный театр», «Эстетика романтизма», «Балеты Григоровича и проблемы хореографии», «Симон Вирсаладзе», «О музыке и музыкантах», «Искусств прекрасный мир» и десятки других явились серьезным вкладом в развитие отечественной искусствоведческой науки.

Ванслов являлся одним из основателей первого в нашей стране журнала «Балет», посвященного проблемам хореографического искусства, и одновременно постоянным членом его редколлегии и летописцем его истории.

Всю свою творческую жизнь Виктор Владимирович считал, что «достоинство искусства и достоинство науки в бескорыстном служении на пользу людей».

Несомненной привлекательностью эстетического кредо академика Ванслова стали его безграничная любовь к искусству, свежий «незамыленный» взгляд исследователя на явления искусства, оригинальность суждений, способность разрушать сложившиеся стереотипы, открытость к острой аргументированной научной дискуссии и умение излагать свои мысли просто и ясно, что свидетельствует о зрелости и высокой культуре истинного ученого.

Виктора Владимировича никогда не прельщала карьера только кабинетного ученого. Талант критика и публициста давал возможность ему быть в гуще событий современного искусства (посещать балетные спектакли, музыкальные концерты, вернисажи, балетные и музыкальные конкурсы, студенческие выставки живописи), быть не только исследователем и летописцем, но и пропагандистом всего нового и интересного, активно поддерживать авторитетным словом талантливые начинания творцов и исполнителей.

По этому поводу вице-президент Российской академии художеств доктор искусствоведения профессор Дмитрий Швидковский сказал: «Ванслов — искусствовед высокой квалификации… Он умеет глубоко и точно анализировать художественные произведения, раскрывая их образный смысл в единстве с художественной формой. Он соединяет в себе историка, теоретика и художественного критика».

Всей своей деятельностью Виктор Владимирович Ванслов стремился утвердить высокий статус искусствоведческой профессии как важной составляющей художественной жизни общества, показать, что приоритетной задачей искусствоведения является служение его величеству Искусству.

Ванслов в течение многих десятилетий был постоянным читателем и подписчиком газеты «Вечерняя Москва», а в 60–70-е годы и ее автором.

Сегодня мы скорбим вместе с родными, друзьями и близкими Виктора Владимировича, с его коллегами по искусству и многочисленными учениками...

Эта утрата — невосполнима, ибо смерть забирает лучших...