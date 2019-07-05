«Я делаю все меньше и меньше»: Брэд Питт о своем будущем в кино
Голливудский актер Брэд Питт считает, что наступило время более молодых актеров. Сфера кинематографа меняется довольно быстро. Сейчас растет популярность стриминговых сервисов. В производстве фильмов все чаще тон задают сиквелы или франшизы.
По мнению Питта, это нормальное течение времени. Он получает удовольствие от работы, в том числе и продюсерской, но делает уже намного меньше, чем раньше.
— Мне нравится думать, что эта сфера для всех. Но я могу быть динозавром и даже не знать этого. И комета может быть уже в пути, — поделился Питт в интервью австралийской редакции журнала GQ.
Недавно Брэд Питт снялся в очередном фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Картина рассказывает о судьбе актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута в эпоху заката золотого века Голливуда в 60-е годы прошлого века.
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