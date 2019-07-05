Предпринимательница помогла почти 20 школьницам собраться на выпускной

• 15:54 • 5 июля 2019
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Предпринимательница планирует помогать выпускницам и в следующем году
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
Предпринимательница из Владикавказа Елена решила помочь выпускницам, которые стеснены в денежных средствах, собраться на бал.
Елена, владелица шоу-рума, предложила девушкам, которые не могут позволить себе купить платье, взять его напрокат на один день бесплатно. Также она помогла девушкам сделать красивый макияж и прически.
Женщина отметила, что выпускной— это особенный день и хочется, чтобы он запомнился каждой.
Елена рассказала, что в этом году акция получилась спонтанной, но теперь она планирует сделать ее ежегодной, сообщает Nation News.
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