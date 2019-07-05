Американец на скорость съел 71 хот-дог
• 16:10 • 5 июля 2019
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Победителем среди мужчин стал действующий чемпион соревнований Джоуи Честнат
Фото: https://nathansfamous.com/hot-dog-eating-contest/
В Нью-Йорке 4 июля прошел чемпионат по скоростному поеданию хот-догов, передает «МИР 24».
Победителю среди мужчин Джоуи Честнату удалось съесть 71 хот-дог за 10 минут. Титул победителя стал для него 12-м по счету. Мужчина не смог побить свой предыдущий рекорд — 74 хот-дога.
Чемпионкой в женском турнире стала Мики Судо, она съела 31 хот-дог.
Состязание проходило в Нью-Йорке и было приурочено ко Дню независимости США.
Источник: mir24.tv
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