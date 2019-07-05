Сергей Собянин объявил об экологической революции в Москве

Настоящая экологическая революция происходит в последние годы в Москве. Так, воздух в столице становится чище, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2010 годом сократились на 21,3 процента. Об этом в пятницу, 5 июля, написал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он привел данные экологического мониторинга, которые показывают, что концентрация загрязняющих веществ в московском воздухе уменьшилась в разы.

Сергей Собянин пояснил, что снижение вредных выбросов происходит за счет того, что в энергетике уже много лет не используется уголь, а большинство заводов давно перешли на экологически чистые технологии. Главным загрязнителем воздуха остается автомобиль, на его долю приходятся более 90 процентов общего объема выбросов. Однако по сравнению с 2010 годом их снижение составило 21,8 процента. Кроме того, они содержат значительно меньше вредных веществ.

Экологическая революция произошла благодаря внедрению новых технологий, работе городских властей и росту экологической сознательности граждан, добавил Сергей Собянин.

Глава столицы обратил внимание на то, что Москва стала первым российским регионом, запретившим продажу топлива ниже экологического стандарта Евро-5. Кроме того, московские власти ограничили въезд в город и передвижение грузовиков с двигателями низких экологических классов, а также заменили чадящие автобусы и маршрутки на современные модели, в том числе и электробусы. Жесткие требования установлены и в отношении коммунальной техники. Большое значение имеет и строительство метрополитена. Но главный вклад в городскую экологию вносят сами москвичи, приобретая чистые и современные автомобили.

— С каждым годом московский воздух будет становиться чище благодаря совместным усилиям правительства Москвы, бизнеса и горожан, — заключил Сергей Собянин.

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