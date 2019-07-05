Геннадий Онищенко призвал оценить практику выдачи подарочных наборов для первоклассников

Закон о выдаче подарочных наборов первоклассникам применяется во многих российских регионах. Недавно за введение этой практики в Подмосковье проголосовали депутаты Московской областной думы.

В связи с этим первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал проанализировать работу этой системы. Он отметил, что вопрос образования является сферой ответственности регионов, в том числе это касается и выдачи подарочных наборов.

— Надо проанализировать эту практику, но если она покажет, что это не везде и есть большая диспропорция, то в рамках конституционных гарантий на получение образования к этому вопросу надо возвращаться, — сказал Онищенко.

В этом случае может быть предложено выдавать наборы за счет федерального бюджета.

Согласно новому закону, принятому в Мособлдуме, подарочный набор для первоклассника в Подмосковье будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в области на душу населения. Он будет включать все необходимые школьные принадлежности на сумму 2600 рублей. На реализацию проекта закона потребуется 21,32 миллиона рублей в год, пишет агентство городских новостей «Москва».

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