«Разводы звезд — это беспроигрышный вариант»: PR-директор Алибасова оценил развод Лолиты

Певица Лолита Милявская сообщила о разводе с мужем Дмитрием Ивановым после 9 лет брака. Их разница в возрасте составляла 11 лет. PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал «Вечерней Москве», является ли ее развод PR-акцией.

— Любое значимое событие в жизни звезды — это пиар. Но у него есть два вида: умышленный и неумышленный. Развелась ли Лолита умышленно или нет — я не могу судить, об этом знает, наверное, только она сама. Но разводы звезд всегда привлекают внимание, это беспроигрышный вариант.

Горжанкин отметил, что сейчас в российском шоу-бизнесе многое изменилось благодаря развитию Интернета.

— До развития Интернета главной площадкой для звезд была сцена, а сейчас все ушло в глобальную сеть. Мы — свидетели того, как многие артисты получают миллион просмотров в Интернете, не выходя на сцену. Уже не важно даже, чем занимается человек, важно, как он живет в Интернете. Поэтому Лолита делает все правильно, рассказывая о своей личной жизни. За ней следит миллион человек, она становится их другом, когда честно публикует то, что у нее происходит в жизни.

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