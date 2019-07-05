Муж Милявской прокомментировал новость о расставании с певицей

Муж Лолиты Милявской прокомментировал расставание с певицей. Не так давно стало известно, что пара решила расстаться: об этом на своей странице Instagram написала сама знаменитость.

Тем не менее бывший возлюбленный первое время отмалчивался и не сразу ответил жене взаимным постом. По этой причине многие подписчики певицы сначала попросту не поверили в печальную новость.

Спустя несколько часов Дмитрий Иванов выставил в Instagram пост, полностью подтверждающий расставание.

К слову, мужчина с теплом отозвался о Милявской, объяснив, что в последнее время они сильно отдалились друг от друга:

— Так бывает в жизни, что отношения заканчиваются. Ты понимаешь в какой-то момент, что отдаляешься от любимого человека, — написал Иванов.

В заключение спортсмен поблагодарил супругу за счастливые совместные годы:

— Пересадок и остановок больше нет! И ты делаешь шаг. Но впервые за 9 лет не навстречу. Лола, спасибо за все! — расчувствовался бывший возлюбленный Милявской.

Певица Лолита Милявская и тренер по сквошу Дмитрий Иванов прожили вместе девять лет. Это был пятый брак российской певицы, сообщают «Актуальные новости».

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