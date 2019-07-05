Муж Милявской прокомментировал новость о расставании с певицей
Муж Лолиты Милявской прокомментировал расставание с певицей. Не так давно стало известно, что пара решила расстаться: об этом на своей странице Instagram написала сама знаменитость.
Тем не менее бывший возлюбленный первое время отмалчивался и не сразу ответил жене взаимным постом. По этой причине многие подписчики певицы сначала попросту не поверили в печальную новость.
Спустя несколько часов Дмитрий Иванов выставил в Instagram пост, полностью подтверждающий расставание.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так бывает в жизни ,что отношения заканчиваются... . Ты понимаешь, в какой-то момент ,что отдаляешься от любимого человека... . Почему так происходит? У всех причины разные. Наши отношения всегда были открытыми и честными! Поэтому я считаю ,что и закончиться эти отношения должны именно так. . Глядя в глаза друг-другу ,честно признаться,что....ТОЧКА... Конечная станция... СТОП.... Пересадок и остановок больше НЕТ! И ты делаешь шаг... Но впервые за 9 лет,не на встречу... Лола,спасибо за всё!
Публикация от Тренер по сквошу (@ivanovsport)
К слову, мужчина с теплом отозвался о Милявской, объяснив, что в последнее время они сильно отдалились друг от друга:
— Так бывает в жизни, что отношения заканчиваются. Ты понимаешь в какой-то момент, что отдаляешься от любимого человека, — написал Иванов.
В заключение спортсмен поблагодарил супругу за счастливые совместные годы:
— Пересадок и остановок больше нет! И ты делаешь шаг. Но впервые за 9 лет не навстречу. Лола, спасибо за все! — расчувствовался бывший возлюбленный Милявской.
Певица Лолита Милявская и тренер по сквошу Дмитрий Иванов прожили вместе девять лет. Это был пятый брак российской певицы, сообщают «Актуальные новости».
Читайте также: «Папа выглядит моложе сына»: фанаты отреагировали на новое фото Крутого