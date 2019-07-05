Польский суд экстрадирует в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского, являющегося бывшим гендиректором основной компании-владельца сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня».
Данная информация появилась 5 июля.
В конце марта Вишневского, который скрывался от следствия, арестовали в Польше по запросу России, передает РИА Новости.
Окружным судом Варшавы издавалось постановление, согласно которому допускается юридическая возможность выдачи Вишневского российским властям. Тогда адвокат Вишневского обжаловал данное решение.
— Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобу и оставил в силе обжалованное постановление, которое таким образом вступило в законную силу, — сказали представители суда.
По последним данным, дело передано министру юстиции, который примет окончательное решение об экстрадиции.
Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта прошлого года. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.
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