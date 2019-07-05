Арина Шарапова назвала уникальным проект «Московское долголетие»

Во второй день работы форума «Мой район» площадку проекта «Московское долголетие» посетила журналист и телеведущая, член Общественного совета Арина Шарапова.

— Я наблюдала за проектом и его участниками с момента старта, могу в полной мере оценить изменения, которые он привнес в облик каждого района столицы. Это уникальный проект, — сказала Арина Шарапова.

Отметим, что современные москвичи в возрасте старше 50 лет активны, деятельны и стремятся к самореализации. Для того чтобы удовлетворить нужды «новых старших», в Москве была запущена программа «Московское долголетие».

По данным Росстата, в Москве проживают около 3,5 миллиона людей старшего трудоспособного возраста, многие из которых активны и рады разнообразить свой досуг.

— В рамках программы «Московское долголетие» старшее поколение может посещать секции по 12 тематическим направлениям, которые включают в себя IT, здоровый образ жизни и изучение иностранных языков. Основной принцип программы — шаговая доступность, — рассказал начальник Управления проектов в сфере благополучия и долголетия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александр Бодров.

Отметим, что на форуме «Мой район» для горожан состоялись открытые уроки «Московского долголетия» по гимнастике, а на главной сцене участники танцевального направления продемонстрировали, чему они научились на регулярных занятиях по танцам в своем районе.

Программа, которую представили участники проекта, включала такие танцы, как па-де-труа, танго, самба, ча-ча-ча, медленный фокстрот, фламенко, чардаш, восточный танец и фигурный вальс.

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