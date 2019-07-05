Тему предпрофессионального образования обсудили на форуме «Мой район»
5 июля на форуме «Мой район» в Гостином дворе руководители учреждений образования, ведущих компаний страны, общественных объединений обсудили возможность готовить из учеников школ высококлассных специалистов.
Проект по предпрофессиональному образованию, действующий в Москве уже четвертый год, представил заместитель директора Городского методического центра Михаил Бородин. Сегодня в столице дети имеют возможность заранее выбирать себе профессию.
Будущих инженеров, например, готовят в 103 московских школах, медиков — в 69. В 13 школах есть академические классы, а в 195 — кадетские. Всего предпрофессиональное образование получают свыше 29 тысяч человек. Кроме того, 5 тысяч школьников занимаются в Московском предуниверсарии, а 65 тысяч — в Курчатовском центре непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования.
— Благодаря такому партнерству старшеклассники еще в школе могут попробовать себя в профессии и убедиться, что они сделали правильный выбор, — сказал Михаил Бородин.
Кстати, для подтверждения своих знаний школьники сдают предпрофессиональный экзамен, который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университет. В этом году экзамен сдали порядка 9,5 тысячи выпускников.
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