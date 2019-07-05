Американка установила новый мировой рекорд по поеданию бургеров
• 18:18 • 5 июля 2019
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Девушке удалось за десять минут съесть 32 бургера
Фото: https://pixabay.com/ru
Американка Молли Скалер стала победительницей пятого ежегодного конкурса по скоростному поеданию бургеров. Мероприятие провела сеть закусочных Z-Burger в Вашингтоне.
Девушке удалось за десять минут съесть 32 бургера. Она обошла 15 соперников и побила собственный прошлогодний рекорд. Тогда девушка смогла осилить только 27 бургеров.
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