Появилось видео огненного факела на АЗС в Новой Москве
• 18:40 • 5 июля 2019
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Возгорание ликвидировано
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Во время пожара на автомобильной газовой заправке в Новой Москве возник огненный факел высотой 20 метров.
Пожар возник в пятницу, 5 июля, по адресу: поселение Московский, улица Атласова, дом 7, корпус 1. Там загорелись две бытовки и две емкости. Расположенный по близости торговый центр был эвакуирован. В результате пострадали два человека. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован.
Телеканал РЕН ТВ публикует видеозаписи очевидцев возникшего огненного факела на месте пожара:
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