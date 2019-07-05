Эксперт по этикету объяснила заминку на встрече Путина и Папы Римского

Во время встречи Президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане возникла небольшая заминка. У входа в зал главы РФ и римско-католической церкви не могли решить, кому зайти первым. Папа сразу же отступил, пропуская Путина вперед, но тот, обернулся и предложил церковному иерарху идти самому. Тем не менее Франциск с улыбкой настоял на своем — и порог сначала пересек президент России. «Вечерняя Москва» спросила эксперта по этикету, деловой этике и протоколу Альбину Холгову, как обеим сторонам правильней было бы поступить в этой ситуации.



— Я обратила внимание на две вещи. В начале, когда Владимира Путина провожали до Папы Римского он шел правильно с точки зрения этикета — справа, как и положено идти гостю. Потом он встречается с Франциском, у них было рукопожатие и они проходят в зал, где их ждут фотографы. Там и случается заминка. На месте нашего президента ему стоило бы пойти первым, так как папа Франциск ему сделал рукой знак «проходите, пожалуйста», — сказала Холгова.



По ее мнению, Владимир Владимирович хотел пропустить Папу Римского первым из уважения к его возрасту, но последний настоял на своем — «вы гость, идите вперед». Затем, отметила эксперт, Путин стоял слева от Папы и, с точки зрения делового этикета и протокола, это не соответствует эталону. Гость всегда стоит справа, подчеркнула Холгова, но это не какое-то страшное нарушение.



— Когда между людьми все хорошо, касается это и политиков, то правила протокола и национальных особенностей отходят на десятый план. Такие вещи, обычно, привлекают к себе внимание, когда есть натянутость во взаимоотношениях. Тогда обращают внимание на каждую мелочь. В данном же случае ничего страшного нет. Тем более, что Папа Римский сделал все правильно, желая пропустить гостя вперед, — сказала специалист по этикету, деловой этике и протоколу.



При этом, если бы они были на нейтральной территории, то первым бы должен пойти Франциск, как старший по возрасту, считает собеседник «ВМ».

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