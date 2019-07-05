Парализованные пациенты вновь смогли управлять руками благодаря хирургам
Австралийские врачи провели 13 успешных операций на нервах пациентов, которые по причинам аварий и спортивных травм потеряли возможность двигать конечностями.
Медикам удалось соединить нервы таким образом, что связь между мозгом и руками восстановилась. Таким образом, операция спасла пациентов с прогнозом паралича всех конечностей до конца их жизни.
Теперь счастливчики могут самостоятельно справляться с бытовыми задачами, которые совсем недавно им были не под силу: прием пищи, пользование техникой и даже банальное умывание по утрам.
В основном возраст пациентов не превышал 27 лет. Прооперировано было 16 человек, 13 из них спустя два года все так же самостоятельно управляют своими конечностями.
После операции каждый пациент проходил длительную реабилитацию и заново учился управлять руками под контролем опытных специалистов, пишет «МедикФорум».
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