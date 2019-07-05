«Русалка доставила в Москву»: как столичная парочка выловила бутылку с тайным посланием из Испании

Говорят, что в канун каждого большого праздника происходят чудеса. Символично, что именно эта история произошла в преддверии Дня семьи, любви и верности. Все началось в Испании. Молодая семья из британского города Уэстон-сьюпер-Мэр поехала на отдых в курортный городок Санта-Сусанна, недалеко от Барселоны. Как-то после ужина Ритчи Пауэл и его четырехлетняя дочь Тейлор решили отправить послание. Девочка написала записку, а отец поместил бумажное сообщение в бутылку.

— Потом мы кинули ее в море, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» Ритчи. — Нам хотелось приключений, вот и решили их себе устроить.

Фото: Из личного архива Риччи Пауэлла

История получила весьма интересный поворот. В письме юная британка просит того, кто найдет послание, выслать свой снимок и указать, из какой он страны.

— Привет, меня зовут Тейлор Пауэлл, мне четыре года. Я отдыхаю с папой в Испании. Если вы нашли это письмо, пришлите в ответ фотографию своей страны и имя, — сказано в сообщении.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Послание маленькой девочки чудесным образом оказалось в России Фото: Из личного архива Риччи Пауэлла

Послание маленькой девочки чудесным образом оказалось в России. Бутылку с запиской обнаружили жители российской столицы Саша и Алекс в Москве-реке.

Ритчи был поражен, когда получил письмо от ребят на номер, который указала дочь.

— Они отправили фотографию с письмом вместе с изображением Google Maps, показывающим их местонахождение, и записку с надписью: «Мы надеемся, что ваш отпуск в Испании был великолепным. Из России с любовью», — поведал мужчина.

Родители рассказали Тейлор, что на ее сообщение ответили. По словам отца, лицо дочери в этот момент засветилось.

Тейлор и Ритчи во время отдыха в Испании Фото: Из личного архива Риччи Пауэлла

— Она была так счастлива, — вспоминает он. — Мы сказали ей, что бутылка попала в руки русалкам, доставившим ее в Москву. Ведь тот факт, что послание оказалось в столице России, — настоящее волшебство.

После этого Тейлор поцеловала телефон, где было изображено послание от русской пары и заявила: «Хочу быть русалкой!».

Фото: Из личного архива Риччи Пауэлла

Ритчи и его супруга Милли работают администраторами Уэстонского колледжа в Сомерсете. Получив ответ от москвичей, они поделились этой историей со своими друзьям, разместив соответствующий пост на своей странице в соцсети. За первые несколько часов он набрал более 500 лайков с десятками сердечных сообщений.

«Вечерней Москве» отец Тейлор признался, что теперь их семья планирует поездку в Москву, чтобы встретиться со своими новыми русскими друзьями.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эксперты же заявляют: чтобы попасть в Москву-реку из Средиземного моря, бутылка должна была пройти не менее восьми тысяч километров.

По словам директора Государственного океанографического института имени Зубова Владимира Комчатова, «стеклянное послание» могло принести течением к берегам Москвы-реки из Балтийского моря.

— Это послание обогнуло Европу и через Шотландские острова попало в Северное море, оттуда в Балтийское и узкими каналами добралось к нам, — уверен океанолог, назвав этот случай чудом.

— Ведь стеклянная бутылка, которая проделала такой путь, могла легко разбиться, проходя по водам, где довольно-таки развито судоходство и имеются узкие скалистые заливы, — уверяет специалист.

В целом путешествие, согласно предварительным расчетам эксперта, могло занять не менее месяца.

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