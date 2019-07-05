Общественное пространство на Хохловской площади открыли после ремонта
Префектура Центрального административного округа сообщила, что общественное пространство на Хохловской площади открыто после ремонта.
— Хохловская площадь открыта. Работали меньше недели, немного помешала погода. Территория отмыта и почищена от мусора и надписей. Отремонтированные настилы и лавочки безопасны для посетителей. Урны и светильники заменены на новые. Восстановлены покрытие TerraWay и ливневки. Освежили ландшафтный дизайн и деревья, — рассказали в префектуре.
Также пресс-служба префектуры принесла свои извинения за причиненные неудобства.
Напомним, что 28 июля стало известно о том, что так называемая «Яма» будет временно закрыта по причине проведения работ в рамках эксплуатации. В пресс-службе пояснили, что в обновленном амфитеатре на Хохловской площади восстановят поврежденные элементы благоустройства, очистят ливневки и стыки наземного покрытия. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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