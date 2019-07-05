Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Из утвержденного документа следует, что диспансеризация будет проведена в этом и следующем году.
— Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ, — говорится в распоряжении № 1391-р.
— Федеральному фонду обязательного медицинского страхования совместно с территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, Росздравнадзору в рамках установленных полномочий осуществить контроль за проведением всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ, — написано во втором пункте документа, который завизировал Медведев.
Распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу.
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