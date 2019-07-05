Вертолет эвакуировал в больницу ребенка с ожогами на востоке Москвы
• 22:12 • 5 июля 2019
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Ребенка сопровождала авиамедицинской бригады
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в одно из столичных медучреждений ребенка, получившего ожоги в Новокосино. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Ребенок пострадал от ожогов в результате несчастного случая. Его эвакуировали вертолетом в медицинское учреждение в сопровождении авиамедицинской бригады, передает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что вертолет эвакуировал пострадавшего ребенка после аварии на МКАД.
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