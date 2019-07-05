«Я проходил через трепанацию»: Корчевников рассказал о своем диагнозе
Поклонники российского телеведущего Бориса Корчевникова в последнее время заметили странные изменения в его внешности.
На днях Корчевников провел интервью с солистом «Иванушек International» Кириллом Андреевым в рамках программы «Судьба человека». Когда беседа зашла в русло темы о здоровье, ведущий решил рассказать о себе:
— Я проходил через трепанацию. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни, — заявил Корчевников.
Несколько лет назад у знаменитости была диагностирована опухоль на слуховом нерве. Причем сам Корчевников объяснил, что он лишь услышал небольшой шум в ухе. Как уточнил телеведущий, подобное с ним случалось и раньше, поэтому большого значения произошедшему он не придал.
В итоге знаменитость обратилась к медикам, которые рассказали о его опасном для жизни состоянии здоровья, сообщает «Рамблер».
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