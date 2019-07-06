Найдены все пропавшие без вести после ЧП с судном в Черном море
Спасателям удалось найти всех людей, пропавших без вести после опрокидывания прогулочного судна в Черном море. Об этом рассказал глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
— Никого не ищут, все на месте, кроме двух погибших. Никто в больнице не лежит, никто не обращался, была оказана помощь — царапины, ссадины, — заявил он.
Также было подтверждено общее количество людей, находившихся на прогулочном судне. Их было 43 человека, передает РИА Новости.
Напомним, что вечером 5 июля стало известно, что около населенного пункта Джубга перевернулось прогулочное судно. В результате происшествия погибли двое туристов. Спасенным людям медицинская помощь не потребовалась.
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