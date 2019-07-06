Российские активисты начали сбор средств на памятник астронавту Армстронгу
• 00:57 • 6 июля 2019
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Нил Армстронг в 1969 году стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны
Фото: https://pixabay.com
Активисты из России и США совместно начали сбор средств для установки памятника астронавту Нилу Армстронгу в обеих странах. Об этом рассказала Софья Табаровски, организатор проекта.
— Мы должны собрать 180 тысяч долларов, в эту сумму входит и транспортировка памятника в Россию, — сообщила она.
Ожидается, что в России монумент будет установлен в этнографическом парке-музее «Этномир», расположенном в Калужской области. Там для памятника уже был подготовлен пьедестал, передает РИА Новости.
Нил Армстронг в 1969 году стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.
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