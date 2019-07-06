Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 02:03 • 6 июля 2019
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В Шереметьево отмененных и задержанных рейсов нет
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Столичные аэропорты по различным причинам задержали и отменили более 20 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные сервисом «Яндекс.Расписания».
Так, в Домодедово было отменено 10 рейсов и задержано четыре самолета. Во Внуково зафиксировано шесть отмен и одна задержка.
В Шереметьево отмененных и задержанных рейсов нет.
Напомним, что из-за ожидаемых сильных дождей в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности на субботу, 6 июля.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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