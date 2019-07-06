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Рэпер Баста назвал рождение дочерей главным достижением в жизни

Илья Зуев
• 02:11 • 6 июля 2019
По словам исполнителя, семья остается его главным жизненным приоритетом
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По словам исполнителя, семья остается его главным жизненным приоритетом
Фото: официальная страница Василия Вакуленко в Facebook

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, назвал рождение дочерей главным достижением в своей жизни. В их воспитании он участвует наравне со своей женой Еленой Пинской-Вакуленко, с которой артист недавно отпраздновал десятилетие в браке.

— Рождение дочерей — лучшее, что я сделал в своей жизни, что у меня есть. Первые три месяца я спал с дочкой Машей: у меня все время было ощущение, что она задохнется, — отцовские страхи. А так, с детьми я ладить умею, — рассказал Баста.

По словам исполнителя, семья остается его главным жизненным приоритетом. Он считает себя однолюбом и заявляет, что не понимает сути измены, а после гастролей всегда стремится вернуться домой к супруге, передает StarHit.

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