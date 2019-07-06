Партия Порошенко подготовило петицию против возвращения РФ в ПАСЕ
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию против возвращению делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Она была опубликована на официальном сайте партии.
— Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для России, — указано в тексте петиции.
Кроме того, члены партии призывают усилить санкции, действующие в отношении России в связи с невыполнением требования Международного трибунала ООН по морскому праву касательно ситуации с задержанием украинских моряков.
«Европейская Солидарность» называет отмену любых санкций негативным сигналом, являющимся признаком ослабления международной коалиции в поддержку Украины.
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